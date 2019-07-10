"المحامين" تعلن أسماء الأعضاء الجدد ممن اجتازوا الكشف الطبى بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضافت نقابة المحامين أن المصلحة تبدأ في إرسال كشوف بأسماء جميع المحامين الذين خضعوا للكشف الطبي من فرعيات الجمهورية للتأكد من صحة وسلامة من يقيد بنقابة المحامين لأول مرة، بعد التنسيق مع الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس قطاع الطب الشرعي، لتوريد البيانات والنتائج أولاً بأول لكل حالة على حدة. Advertisements وأهابت النقابة بالمحامين الذين اجتازوا الكشف الطبي بالتوجه إلى مقر النقابة العامة لاستيفاء بقية أوراق قيدهم.

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