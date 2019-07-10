مخطط لإحلال وتجديد البنية التحتية لمدينة أسوان بتكلفة 1.2 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اجتماعاً موسعاً لاستعراض التجهيزات الجارية لإعداد المخطط العام لمشروع إحلال وتجديد البنية الأساسية لمدينة أسوان، من مياه شرب، وصرف صحي بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه.

حضر الاجتماع اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد، بجانب مسئولي الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمكتب الاستشاري المكلف بوضع المخطط العام والتصميمات الهندسية، ومسئولي الطرق والكهرباء والاتصالات، بجانب شركة غاز مصر ومركز المعلومات الجغرافية الـGIS.

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وكلف اللواء أحمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع المكتب الاستشاري، لإعداد نموذج للبروتوكول الذى سيجري توقيعه بين المحافظة والهيئة الهندسية بشأن تنفيذ هذا المشروع الحيوي، على أن تقوم إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بمراجعته لعرضه على المحافظ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المحافظ على ضرورة التكاتف بين كافة الجهات المعنية والتنسيق المستمر فيما بينهم والعمل بروح الفريق الواحد، والتخطيط الجيد لتوفير الوقت والجهد، والحفاظ على المال العام.

ووجه محافظ أسوان بضرورة الالتزام بوضع أسبقيات للمناطق المستهدف تنفيذ الأعمال بها، والتي تقع في مساراتها تدفق للحركة السياحية أو تنظيم للأحداث والمؤتمرات الكبرى لضمان عدم تأثير الأعمال الجارية على استعدادات المدينة للموسم السياحي القادم، وخاصة بالمدخل الشمالي والجنوبي للمدينة، وطريق السادات والكورنيش، ومنطقة فيلة.