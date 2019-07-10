"بي إس إتش" الألمانية تخطط لإنشاء مصنع لأجهزة الطبخ في مصر العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

قال لويس ألفاريز المدير التنفيذي لشركة "بي إس إتش" للأجهزة المنزلية في مصر، إن الشركة تخطط لإنشاء مصنع في منطقة العاشر من رمضان خلال العام المقبل، على أن يبدأ الإنتاج من خلاله بداية من عام 2021.

وأضاف ألفاريز خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، أن المصنع سيكون مخصصا لتصنيع أجهزة الطبخ مثل البوتاجازات، والخلاطات، وغيرها من الأجهزة الكهربائية التي تستخدم في المطابخ.

Advertisements

وذكر ألفاريز أن شركته تعمل حاليا على إنهاء التراخيص والإجراءات الرسمية تمهيدا لبدء بناء المصنع وتجهيزه والمتوقع له مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لاتخاذ مصر مركزا للتوسعات الإقليمية بالمنطقة.

وتعد شركة "بي إس إتش" واحدة من الشركات التابعة لشركة بوش الألمانية، ومن المخطط أن يعمل المصنع الجديد على إنتاج منتجات الشركة الألمانية بتصميم يتلاءم مع احتياجات السوق المحلية واستخدامات المستهلكين.

وبلغت إيرادات مبيعات شركة "بي إس إتش" للأجهزة المنزلية نحو 13.4 مليار يورو في عام 2018، ولديها 61 ألف موظف، وتصنع الشركة منتجاتها في نحو 40 مصنعًا حول العالم.