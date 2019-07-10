بالصور.. إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة اللواء سعد البدري رئيس مدينة القرنة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وحالات البناء المخالف داخل مدينة القرنة، مما أسفر عن إزالة 8 حالات تعدي مختلفة.
شارك في الحملة نائبي رئيس مدينة القرنة مصطفى جبريل، وحجازي النحاس، والإدارة الهندسية والأملاك والمتابعة الميدانية والإدارة الزراعية، والمعدات المشاركة في التنفيذ، برفقة قوات الشرطة.
وأسفرت الحملة عن إزالة حالتي بناء على الأراضي الزراعية، و 5 حالات للبناء المخالف بدون ترخيص، و حالة تعدي واحدة على أراضي أملاك الدولة.
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