من الإسكندرية لشرم الشيخ.. استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم للسباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، من مقره العام بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستضافة النسخة السادسة عشر من بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة للناشئين، والتي ستقام بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 28 يوليو الجاري حتى الرابع من أغسطس المقبل، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وقال سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، إن البطولة في نسختها رقم 16 دوليا تقام للمرة الأولى في قارة إفريقيا ودول الوطن العربي ممثلة في مصر، مشيرًا إلى أن البطولة تحظى بأهمية بالغة، حيث تشارك في منافساتها 28 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف "الشاذلي" في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدول المشاركة في البطولة للنسخة الحالية هى:"مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، سلوفاكيا، إيطاليا، كوريا، كرواتيا، اليونان، روسيا، إسبانيا، المانيا، ليتوانيا، استونيا، كولومبيا، تركيا، التشيك، الصين، جيبوتي، المجر، اليابان، سويسرا، أوكرانيا، تايوان، بولندا، تايلاند، الهند، كازاخستان، تونس، الأردن".

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وأشار إلى أن الأيام الماضية شهدت العديد من الاجتماعات التنسيقية بين أعضاء الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، لتوفير كافة المستلزمات المتعلقة باستضافة الحدث الرياضي، وتسخير كل الطاقات اللوجستية والبشرية والمادية لإنجاحه.

وأوضح أنه من المقرر عقد اجتماع مشترك بين وزارة الشباب والرياضة ورئاسة الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، لعرض التقرير الخاص بتنظيم البطولة وعرض مطالب الاتحاد وذلك لتذليل كافة العقبات، للخروج بمظهر مشرف يليق بسمعة مصر.

من جانبه قال محمد خميس، نائب رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، إنه تم وضع الخطط التنفيذية والجدول الزمني لمختلف الأعمال التي يجب تحقيقها، للخروج ببطولة ناجحة تليق باسم مصر ومكانتها.

وأضاف "خميس" أن الاتحاد عقد عدة لقاءات مع مسئولي وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، لمساندة الاتحاد في هذا الحدث العالمي، كما جرى اجتماعات مع جميع اللجان المنظمة للبطولة، للوقوف على آخر الاستعدادات.