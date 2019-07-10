بالصور.. بدء المرحلة الثالثة من دورة الإسعافات الأولية بالخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

افتتح الدكتور محسن عبد الوهاب، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة، اليوم الأربعاء، أعمال المرحلة الثالثة من الدورة التدريبية للإسعافات الأولية، التي تنظمها أمانة المرأة بالحزب، بالتعاون والتنسيق مع مكتبة مصر العامة ونقابة التمريض بالوادي الجديد.

وقال "عبد الوهاب"، إن الدورة ممتدة على مدار 3 أيام، وإن أمانة الحزب تحرص على مداومة التواصل مع مواطني المركز في تقديم كافة ما يناسب المواطنين من النواحي الخدمية والثقافية والعلمية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى والثانية من الدورة شهدتا إقبالا كثيفا من مواطني مركز الخارجة.

وفي نفس السياق، قالت كاميليا كمال أمينة المرأة بأمانة الخارجة، إن أمانة المرأة نظمت دورة الإسعافات على مدار ثلاثة أسابيع، نظرا للإقبال الكثيف من المواطنين وحرصهم على تعلم الإسعافات، وحلول بعض المشكلات الصحية التي قد تواجههم في الحياة اليومية، مؤكدة أن عدد المتدربين تخطى 400 مواطن من أبناء مركز الخارجة.

فيما واصل نقيب تمريض الوادي الجديد رأفت صالح، محاضرات الدورة، ومنها الشرح العملي والنظري للإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع حالات الإغماء والحروق والجروح والنزيف، وقياس الضغط وتركيب الكانيولا الطبية والحقن والعديد من حالات الإسعافات الأولية.