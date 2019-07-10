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الخارجية الجزائرية تنفي ما نسب لرئيس الحكومة من تصريحات عن حفتر

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كذّبت وزارة الخارجية الجزائرية، ما نسبته وسائل إعلام أجنبية ومحلية للوزير الأول نور الدين بدوي، من تصريحات حول ليبيا.

ونقل موقع الإذاعة الجزائرية، عن مصدر مسئول بخارجية البلاد وصفه التصريحات التي تم تداولها بأنها خاطئة ومضللة للرأي العام.

وشدد المصدر الجزائري المسئول على موقف الجزائر "الثابت والمبادئ التي تحكم سياستها الخارجية" المبنية على "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في

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شئونها  الداخلية".

وأكد ذات المسئول، على أن "الحل السياسي التفاوضي والمقبول من قبل كافة أطراف النزاع وحده كفيل بضمان السلم والاستقرار المستدامين والحفاظ على المصالح العليا للشعب الليبي الشقيق".

وكانت وزارة الداخلية، في حكومة الوفاق الوطني قد نقلت في بيان بشأن استقبال رئيس الحكومة الجزائرية نور الدين

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بدوي مؤخرًا وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، عن رئيس الوزراء الجزائري دعوته الأمم المتحدة إلى "إصدار بيان بشأن الظرف الحالي الذي تمر به ليبيا جراء محاولة حفتر السيطرة على طرابلس".

كما نقل بيان خارجية الوفاق عن بدوي قوله إن "حفتر لا يمثل شيئًا أمام قداسة وعظمة ليبيا، وأهميتها إقليميا ودوليًّا، وأن هناك امتعاضًا من قبل القادة الأفارقة بشأن الوضع الحالي في ليبيا، وعلى الاتحاد الأفريقي أن يكون له دور أكثر فعالية في استقرار البلاد".

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