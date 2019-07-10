تعيين رئيس مؤقت للبنتاجون

يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعيين، وزير البحرية، ريتشارد سبنسر، في منصب وزير الدفاع.
رغبة الرئيس الأمريكي بتنصيب سبنسر كوزير للدفاع تصطدم بقرار مجلس الشيوخ، حيث يقوم المجلس بدراسة ملف ترشيح سبنسر لهذا المنصب.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن، في وقت سابق، عن اقتراح بمنحمنصب وزير الدفاع لمارك سبنسر، بحسب ما نقل موقع "The Military Times".
وكانت الأوامر المفاجئة لرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب القوات من سوريا وأفغانستان، أدت إلى استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس، بالإضافة لوضع عدد
وكان من بين هؤلاء، الجنرال روبرت ناير، قائد سلاح مشاة البحرية، الذي قال تعليقًا على قرار ترامب: "لا أعتقد أن أي شخص يعرف حقا ما سيحدث بالضبط، لقد علمت بالقرار من الصحف، وليس لدي معلومات أكثر أو أقل من هذا"، بحسب تصريحاته لصحيفة "ذا وورل ستريت جورنال" الأمريكية.
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