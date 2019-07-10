تركيا تتحدى العالم وتؤكد إصرارها على الحفر قبالة قبرص

جددت أنقرة رفضها الانتقادات القبرصية والأوروبية، وأعلنت أن سفينة الحفر التركية "ياووز"، قد وصلت إلى مياه شرق قبرص وتستعد للشروع في التنقيب هناك.

وقالت الخارجية التركية، إن جمهورية شمال قبرص، منحت شركة النفط الوطنية التركية عام 2011 ترخيصًا للحفر، وأن تركيا ستبدأ بالتنقيب "نيابة عن المواطنين الأتراك القبارصة".

وأضافت أن تركيا ترفض تصريحات المسئولين في قبرص والاتحاد الأوروبي، التي وصفت أنشطة الحفر التركية بأنها

غير شرعية، معتبرة أنه "من الواضح" أن الاتحاد الأوروبي لن يكون وسيطًا محايدًا في حل مشكلة قبرص.

وسفينة "ياووز" هي سفينة الحفر التركية الثانية التي ترسو قرب سواحل قبرص في الشهرين الماضيين، إذ تنشط سفينة "الفاتح" قبالة الساحل الغربي لقبرص منذ أوائل مايو الماضي وبدأت بالحفر.

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وكان الاتحاد الأوروبي، قد أشار في بيان

له الاثنين إلى أن التنقيب التركي عن النفط والغاز قبالة شواطئ قبرص أمر غير شرعي ومثير للقلق، وتصعيد خطير وغير مقبول ينتهك سيادة قبرص.

بدورها، أعربت موسكو عن قلقها إزاء أعمال تركيا في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص، ودعت جميع الأطراف إلى "الامتناع عن خطوات من شأنها أن تتسبب بالتصعيد".

وانضمت إلى هذه الأصوات واشنطن أيضًا، حيث أعربت الثلاثاء عن "قلقها العميق" إزاء الخطوات التركية، مطالبة أنقرة بوقف نشاطاتها "الاستفزازية التي تثير التوترات في المنطقة"، كما حثت "جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس".