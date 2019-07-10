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رئيس الأركان الروسي يجتمع مع قائد قوات الناتو في باكو

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وصل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع الجنرال فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، إلى

جمهورية أذربيجان في زيارة عمل .

وسيجري رئيس الأركان الروسية خلال الزيارة،

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محادثات مع القائد الأعلى لقوات حلف الناتو تود والترز في العاصمة الأذرية باكو .

ومن المقرر أيضًا أن يجري محادثات مع القيادة العسكرية والسياسية الأذرية.

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