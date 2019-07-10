رئيس الأركان الروسي يجتمع مع قائد قوات الناتو في باكو

وصل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع الجنرال فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، إلى

جمهورية أذربيجان في زيارة عمل .

وسيجري رئيس الأركان الروسية خلال الزيارة،

محادثات مع القائد الأعلى لقوات حلف الناتو تود والترز في العاصمة الأذرية باكو .

ومن المقرر أيضًا أن يجري محادثات مع القيادة العسكرية والسياسية الأذرية.