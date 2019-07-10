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تركيا تحذر أمريكا من أي تدابير ضد صفقة "إس ـ 400"

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دعت تركيا الولايات المتحدة لتجنب اتخاذ أي إجراءات تضر العلاقات الثنائية بين البلدين بعد أن أكد ناطق باسم الخارجية الأمريكية أن أنقرة ستواجه عواقب وخيمة بعد استلامها "إس-400".

وقال متحدث باسم الخارجية التركية اليوم الأربعاء إن التعليقات الصادرة أمس الثلاثاء

عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، لم تكن متوافقة مع روح ومحتوى المحادثات التي جمعت رئيسي البلدين في قمة مجموعة "العشرين" الشهر الماضي.

وكان أردوغان أكد مؤخرًا أن بلاده "من

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حقها استخدام هذه المنظومات في أي زمن أو مكان إن اقتضت الحاجة ذلك. هذا السلاح للدفاع الجوي، وسنقوم بتشغيله في حال هوجمنا. هذا هو سبب استثمارنا".

وسبق أن أعلن أردوغان أن بلاده ستتسلم منظومات "إس-400" من روسيا في النصف الأول من يوليو، مؤكدًا تمسك بلاده بهذه الصواريخ رغم تهديدات الولايات المتحدة.

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