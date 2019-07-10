برلمان كردستان يمنح الثقة لحكومة مسرور بارزاني

صوت برلمان إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، بالموافقة على منح الثقة لمسرور البرزاني رئيسا لحكومة الإقليم. وضم تشكيل الحكومة قوباد طالباني نائبا لرئيس حكومة الإقليم، وفرنست أحمد وزيرا للعدل، وريبير أحمد وزيرا للداخلية، وأورت شيخ جناب وزيرا للمالية، حسبما نقل موقع "السومرية نيوز". نقل موقع "السومرية نيوز". واختير سامان برزنجي وزيرا للصحة، وتالان حمة وزيرا للتربية، ودانا عبد الكريم وزيرا للإعمار، وساسان عوني وزيرا للبلديات، وداود رشيد وزيرا للتخطيط، وأرام قادر وزيرا للتعليم، ومحمد سعيد وزيرا للثقافة. كما تم التصويت لكويستان محمد لوزارة العمل، وعبد الله محمود لوزارة الشهداء، وبيكرد طالباني لوزارة الزراعة، وكمال مسلم لوزارة التجارة، وجوهر عبد المسيح لوزارة النقل والمواصلات، وبيتشوان صادق لوزارة الأوقاف، وكمال محمد لوزارة الكهرباء. فيما بقيت حقيبة الثروة الطبيعية خالية إلى الآن.

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