وسط خلاف دبلوماسي.. وزير الصحة البريطاني يدعو إلى إصلاح العلاقات مع أميركا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأربعاء، إن بريطانيا بحاجة إلى إصلاح العلاقات من جديد مع الولايات المتحدة بعد خلاف دبلوماسي مع الرئيس دونالد ترامب، لكنه لم يدعم بالكامل السفير البريطاني الذي يتعلق الخلاف به.
وقال هانكوك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "علينا إصلاح هذه العلاقات مع البيت الأبيض من جديد والتي تعد أكبر من شخص واحد لأنها مسألة كون هذه العلاقات بحال جيد على كل مستوى".
وجدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروتش، وذلك في رد جديد على برقيات مسربة انتقد فيها السفير الإدارة الأميركية.
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وكانت برقيات مسربة من السفير البريطاني إلى لندن قد أظهرت انتقاده للبيت الأبيض ووصفه بأنه لا يقوم بعمله كما ينبغي وأن رؤية الرئيس قصيرة المدى.
وكان ترامب قد أكد أن إدارته لن تتعامل بعد الآن مع السفير البريطاني، مشيراً إلى أنه سيدعو الحكومة البريطانية الجديدة إلى تغيير سفيرها في الولايات المتحدة.
كما استغل ترامب الفرصة لشن هجوم على رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي بسبب تعاملها مع قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مجدداً الانتقادات التي وجهها إليها في الماضي لكنه امتنع على ذكر ذلك خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا.
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