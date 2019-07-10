منح الثقة لمسرور بارزاني رئيساً لحكومة كردستان العراق

صوت برلمان إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء على منح الثقة لمسرور بارزاني رئيساً لحكومة الإقليم.

وذكر موقع "السومرية نيوز" العراقي، اليوم أن برلمان إقليم كردستان، صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم، بالموافقٌة على اختيار مسرور بارزاني رئيساً لحكومة الاقليم.

وأضاف أن البرلمان صوت أيضاً على اختيار قباد طالباني نائباً لرئيس حكومة الإقليم.

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وفي ديسمبر الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، المتصدر نتائج الانتخابات التي أجريت نهاية سبتمبر الماضي بـ 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً، ترشيح مستشار مجلس أمن إقليم كردستان، مسرور بارزاني لمنصب رئيس الحكومة.

وانتخب برلمان كردستان، في أواخر شهر مايو الماضي، نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان.

ومسرور بارزاني هو نجل رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني وابن عم نيجيرفان بارزاني رئيس الإقليم الجديد.