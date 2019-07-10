واشنطن: نخطط لتحالف يحمي الملاحة في هرمز وباب المندب

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قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال، جوزيف دانفورد، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أعدت خطة سيتولى بموجبها تحالف عسكري دولي حماية المياه الاستراتيجية قبالة كل من إيران واليمن، حيث تنحي واشنطن باللوم على إيران وميليشيات تدعمها في تنفيذ هجمات.

وقال دانفورد “نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب”.

وتابع “ولذا فإنني أعتقد أن من المحتمل أن نحدد خلال الأسبوعين المقبلين الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة، وسنعمل بعد ذلك بشكل مباشر مع الجيوش لتحديد الإمكانيات المحددة التي ستدعم ذلك”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت وكالة أنباء تسنيم عن قائد بالحرس الثوري الإيراني قوله إن قواعد الولايات المتحدة بالمنطقة وحاملات طائراتها بالخليج تقع في مرمى نيران الصواريخ الإيرانية.

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وقال حسين نجات في خضم تزايد حدة التوتر بين طهران وواشنطن إن “القواعد الأميركية تقع في مرمى صواريخنا.. صواريخنا ستدمر حاملات طائراتهم إذا ارتكبوا خطأ.. الأميركيون يعرفون جيدا عواقب أي مواجهة عسكرية مع إيران”.

المصدر: – العربية.نت