روحاني: بريطانيا ستواجه عواقب احتجازها للناقلة الإيرانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 يوليو 2019 01:09 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن بريطانيا ستواجه عواقب احتجازها للناقلة الإيرانية، كما أشار إلى أن زيادة تخصيب اليورانيوم يتم في إيران لأغراض سلمية وفي إطار الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا” عن روحاني قوله، خلال اجتماع للحكومة، إن هذا الفعل “خسيس وخاطئ”. وأضاف محذراً لندن: “لقد بدأتم بعدم توفير الأمن، وستدركون تداعياته”، دون الخوض في تفاصيل، بحسب ما نقلت وكالة “أسوشييتد برس”.

كانت سلطات جبل طارق اعترضت الأسبوع الماضي ناقلة إيرانية عملاقة، يعتقد أنها انتهكت عقوبات الاتحاد الأوروبي بحمل شحنة من النفط الإيراني الخام إلى سوريا.

جاء احتجاز الناقلة في وقت حساس يشهد تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بسبب الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي.

وكان وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي توعّد، الاثنين، بريطانيا بالرد على احتجازها ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق، بحسب ما أوردت وكالتا أنباء إيرانيتان. وقال حاتمي إن احتجاز ناقلة النفط “لن يمر من دون رد منا”، بحسب ما نقلت عنه وكالتا “إسنا” و”تسنيم”.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عبر موقع تويتر، أنّ احتجاز الناقلة “يمثّل سابقة خطيرة، ويجب أن يتوقف على الفور”.

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وبالنسبة لزيادة تخصيب اليورانيوم، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن إيران يجب أن تكون حذرة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، جاء ذلك رداً على سؤال لمراسلة “العربية” و”الحدث” حول الأزمة مع إيران.

يأتي ذلك فيما طالب بيان فرنسي ألماني بريطاني إيران، بالتراجع عن انتهاك الاتفاق النووي. وحثت الدول الأوروبية، إيران على “الالتزام الكامل بالاتفاق النووي”.

ودعت الدول إلى اجتماع عاجل لكافة الأطراف في الاتفاق النووي، بعد تأكيد الوكالة الذرية انتهاك إيران لبنوده.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5% في مفاعل نطنز، الأحد، وفق ما أفاد به مراسل “العربية”.

المصدر: العربية.نت، وكالات