كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشرعون في ألاسكا في مواجهة مع الحاكم بشأن تخفيضات التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ديموقراطيون من الأقليات وبعض الجمهوريين إنهم ما زالوا يعملون للحصول على الأصوات لتجاوز التخفيضات البالغة 41٪ من قبل الجمهوريين في جلسة خاصة للمجلس التشريعي للولاية.
وقالت جامعة ألاسكا إن التخفيضات - بما في ذلك 130 مليون دولار من ميزانياتها - ستجبرها على إغلاق البرامج وتسريح ما يصل إلى 40 في المائة من الموظفين.
وقال دنليفي في سنته الأولى كحاكم: "إن حق النقض في ميزانيته ضروري لتقليص ما يراه بمثابة إنفاق متضخم، ولمواكبة التراجع طويل الأجل في عائدات النفط الحكومية".
واحتاج المشرعون إلى 45 صوتًا - ثلاثة أرباع الهيئة التشريعية للولاية - لإلغاء التخفيضات. ولم يذكر الديمقراطيون الذين حصلوا على 22 مقعدًا مدى قربهم من هذا الهدف.
وكتب رئيس جامعة ألاسكا جيم جونسن إلى الطلاب والموظفين يوم الجمعة، محذرا من أن التخفيضات "ستوجه ضربة مؤسسية وسمعة قد لا نتعافى منها على الأرجح".
وقال: "أعتقد أنه بإمكانهم تحويل الجامعة إلى جامعة أصغر حجمًا أصغر حجمًا، ولكنها ما زالت إيجابية للغاية ومثمرة هنا في نصف الكرة الشمالي".
ويقع المركز الدولي لأبحاث القطب الشمالي في حرم جامعة فيربانكس.