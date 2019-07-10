كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند: نعمل مع روسيا في التجارة الثنائية القائمة على العملات الوطنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت الهند، أنها تعمل مع روسيا للتغلب على مشاكل الدفع لوارداتها الاستراتيجية من تلك الدولة.

وقال نائب مستشار الأمن القومي في الهند، السفير بانكاج ساران، إن كلا الجانبين يعملان على تجارة الروبل والروبية للتغلب على الأزمة الناجمة عن العقوبات المالية الأمريكية.

وفي كلمته، أمام الحوار الاقتصادي الاستراتيجي الهندي الروسي الثاني في نيودلهي، اليوم الأربعاء، أضاف السفير ساران، إن هذا سيساعد على التغلب على التوازن السلبي للهند مع روسيا.

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وأوضح السفير: "كجزء من البيئة التجارية، كانت هناك محادثات حول التجارة في العملات الوطنية. هذا مرة أخرى لا يزال قيد التقدم ونحن بحاجة إلى معرفة كيف يمكننا تفعيل هذه الفكرة والمضي قدمًا بها، لأننا نرى بشكل متزايد العديد من البلدان في العالم تلجأ إلى التداول بعملاتها الخاصة".

ووفق "ساران"، فأن المشكلة ليست فقط في المستوى المنخفض نسبيًا للتجارة بين الهند وروسيا، ولكن أيضًا، في حقيقة أن الهند لديها ميزان معاكس للتجارة مع روسيا، والذي يتزايد.

تعرضت خطط الهند للحصول على أنظمة صاروخية للدفاع الجوي من طراز S-400 للعقوبات المالية الأمريكية، ويعمل كلا البلدين على حل مشاكل الدفع. وسيساعد ذلك أيضًا روسيا في إبرام عقود الدفاع المقبلة للهند مثل الغواصات والطائرات المقاتلة.