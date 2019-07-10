خارجية تركيا: أنقرة ستواصل الدفاع عن حقوق أتراك قبرص ومصالحهم بمحيط الجزيرة

أكّدت وزارة الخارجية التركية أنّ "تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق ومصالح أتراك قبرص في محيط الجزيرة، ما لم يُشرِك الجانب الرومي الأتراك في آليّات اتّخاذ القرار حيال تقاسم عائدات الثروات في شرق المتوسط".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "سفينة "الفائح" بدأت أعمال التنقيب غربي جزيرة قبرص، اعتبارًا من مطلع شهر أيار الماضي"، موضحةً أنّ "سفينة "ياوز" التركية انتقلت إلى مشارف جزيرة قبرص، للبدء بأعمال التنقيب لصالح جمهورية شمال قبرص التركية بموجب تراخيص ممنوحة لشركة النفط التركية".
وشدّدت الخارجية على أنّ "أنشطة تركيا في المنطقة المذكورة مطابقة للقوانين الدولية، ونرفض وصف الوزير اليوناني للأنشطة التركية بغير القانونيّة".
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