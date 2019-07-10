برلمان كردستان العراق منح الثقة لمسرور البارزاني رئيسا لحكومة الإقليم

صوّت برلمان كردستان العراق، على مسرور البارزاني رئيسًا لمجلس وزراء الإقليم بـ88 صوتًا. كما صوّت البرلمان على قوباد الطالباني نائبًا لرئيس مجلس وزراء بـ73 صوتًا.
وكان قد صوّت برلمان كردستان في 11 حزيران الماضي، على تسمية البارزاني رئيسًا لحكومة الإقليم بأصوات 87 عضوًا في البرلمان من أصل 97 حضروا الجلسة، ومنهم أعضاء كتلة "الاتحاد الوطني" الكردستاني الّذين لم يشاركوا في جلسة انتخاب رئيس إقليم كردستان.
يُذكر أنّ برلمان كردستان انتخب في 28 أيار 2019، نيجيرفان بارزاني رئيسًا للإقليم، وأدّى اليمين القانونية يوم الإثنين 10 حزيران 2019.
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