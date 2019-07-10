كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية أن "وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس، الذي زار الإمارات، مؤخراً، استخدم الأجواء السعودية في الوصول إليها بعد حصوله على موافقة من الرياض"، مؤكدةً أن "كاتس لم يكن الأول الذي يعبر الأجواء السعودية، فمنذ آذار الماضي بدأت الرحلات الجوية لشركة الطيران الهندية "إير إنديا" بالهبوط والإقلاع بين الهند وإسرائيل".
وكان يسرائيل كاتس قد زار في الاول من شهر تموز الحالي، مدينة أبو ظبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة، والتقى في إطاره الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرنوت: الرياض سمحت لطائرة وزير خارجية إسرائيل بعبور أجوائها نحو أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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