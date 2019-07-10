يديعوت أحرنوت: الرياض سمحت لطائرة وزير خارجية إسرائيل بعبور أجوائها نحو أبوظبي

كشفت صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" الاسرائيلية أن "وزير ​الخارجية الإسرائيلية​ ​يسرائيل كاتس​، الذي زار ​الإمارات​، مؤخراً، استخدم الأجواء ​السعودية​ في الوصول إليها بعد حصوله على موافقة من ​الرياض​"، مؤكدةً أن "كاتس لم يكن الأول الذي يعبر الأجواء السعودية، فمنذ آذار الماضي بدأت الرحلات الجوية لشركة الطيران ​الهند​ية "إير إنديا" بالهبوط والإقلاع بين الهند وإسرائيل".

وكان يسرائيل كاتس قد زار في الاول من شهر تموز الحالي، مدينة أبو ظبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة، والتقى في إطاره الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.