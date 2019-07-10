أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​، بأنّ "وحدات ​الجيش السوري​ استعادت النقاط كافّة الّتي تراجعت منها، إثر هجوم ​الجماعات المسلحة​ على مواقع متقدّمة للجيش في ​ريف اللاذقية​ الشمالي، بعد اشتباكات تُعدّ الأعنف منذ عامين شهدتها الجبهة المحاذية للحدود التركية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وحدات الجيش السوري استعادت نقاط كانت تراجعت منها اثر هجوم بريف اللاذقية الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.