"النقد الدولي" يتوقع تباطؤ اقتصاد ألمانيا إلى 0.7 بالمئة بالعام 2019

توقع ​صندوق النقد الدولي​ "أن يتباطأ نمو ​اقتصاد​ ​ألمانيا​ إلى 0.7 بالمئة في 2019، مقابل 1.4 بالمئة في 2018"، مشيراً إلى أن "اعتماد اقتصاد ألمانيا على ​الصادرات​ والانفتاح المالي يجعله عرضة بشكل خاص للصدمات الخارجية".

وأشار إلى "ضرورة أن تولي ألمانيا معالجة التحديات المتمثلة في التركيبة السكانية غير المواتية وضعف نمو الإنتاجية، وكذلك المخاطر الخارجية المحيطة بالتوترات التجارية وعملية خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​"، موضحاً أن "تزايد وتيرة الحمائية العالمية وتباطؤ اقتصاد ​الصين​ أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل لاتفاق من شأنه أن يضر الصادرات والاستثمار لدى ألمانيا".

وشدد على "ضرورة اتخاذ تدابير سياسية قوية لضمان تقاسم عوائد الأداء الاقتصادي القوي على نطاق واسع، عبر استمرار نمو ​الأجور​ بشكل أسرع وزيادة الدخل المتاح للإنفاق".