وزير الثقافة: لبنان وإن مر بصعاب إلا انه بألف خير

لفت ​وزير الثقافة​ ​محمد داوود​ في تصريح بله من ​عاليه​ إلى ان "زيارتنا مع ​السفراء العرب​ هدفها توجيه رسالة الى كل السياح بأن ​لبنان​ وإن مر بصعاب إلا انه بألف خير".

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