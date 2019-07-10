صادق النابلسي: الخطأ الذي وقع به جنبلاط في الجبل عكس تآكل نفوذه

اعتبر الشيخ ​صادق النابلسي​ في ندوة أقيمت في بلدة البيسارية أن النائب السابق ​وليد جنبلاط​ يعاني من مأزومية في الساحة الدرزية نتيجة صعود قيادات منافسة له كسرت احتكاره للزعامة والحصص الخاصة بالطائفة داخل السلطة . ويعاني مأزومية ثانية بسبب التسوية التي حصلت بين ​التيار الوطني الحر​ و​تيار المستقبل​ التي همشت دوره أكثر.ومأزومية ثالثة بسبب خياراته الفاشلة ضد ​سوريا​ وموافقه الحادة ضد ​حزب الله​ ، ولهذا يستشعر جنبلاط خطراً وجودياً جعله يعتبر زيارة الوزير باسيل إلى الجبل اختراقاً لساحته وكسراً للتوازنات السابقة .

ورأى ان "ما يجري من مشاورات ليس هدفها إعادة جنبلاط إلى المعادلة السياسية التي حظي بها قبل انتخاب العماد عون ، وإنما تجنب الفتنة والانفجار. ومن الواضح أن هذا الخطأ الذي وقع به عكس تآكل نفوذه ومحدودية خياراته التي بدأت تضيق أكثر وتؤدي به إلى هذا التوتر".