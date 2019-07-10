صادق النابلسي: الخطأ الذي وقع به جنبلاط في الجبل عكس تآكل نفوذه

اعتبر الشيخ صادق النابلسي في ندوة أقيمت في بلدة البيسارية أن النائب السابق وليد جنبلاط يعاني من مأزومية في الساحة الدرزية نتيجة صعود قيادات منافسة له كسرت احتكاره للزعامة والحصص الخاصة بالطائفة داخل السلطة . ويعاني مأزومية ثانية بسبب التسوية التي حصلت بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل التي همشت دوره أكثر.ومأزومية ثالثة بسبب خياراته الفاشلة ضد سوريا وموافقه الحادة ضد حزب الله ، ولهذا يستشعر جنبلاط خطراً وجودياً جعله يعتبر زيارة الوزير باسيل إلى الجبل اختراقاً لساحته وكسراً للتوازنات السابقة .
ورأى ان "ما يجري من مشاورات ليس هدفها إعادة جنبلاط إلى المعادلة السياسية التي حظي بها قبل انتخاب العماد عون ، وإنما تجنب الفتنة والانفجار. ومن الواضح أن هذا الخطأ الذي وقع به عكس تآكل نفوذه ومحدودية خياراته التي بدأت تضيق أكثر وتؤدي به إلى هذا التوتر".
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