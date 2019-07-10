بو صعب التقى سفيري النمسا وبيلاروسيا في لبنان والقائم بالأعمال الإيراني

التقى وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، السفير النمساوي في لبنان مريان وربا، يرافقه الملحق العسكري العقيد هاينز أسمان، وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
من ثمّ التقى سفير بيلاروسيا المقيم في دمشق يوري سلوكا، يرافقه الملحق العسكري المقدّم دونيس ستازيفتش، وتمّت مناقشة سبل العمل على تسريع توقيع مشروع اتفاق بين الجانبين بشأن الحماية المتبادلة للمعلومات المصنّفة.
كما استقبل بو صعب القائم بالأعمال الإيراني أحمد حسيني داشتاباز، يرافقه الملحق العسكري المعيّن حديثًا العقيد الركن علي رضا زادة، حيث جرى التداول في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بالشكل الّذي يراه لبنان مناسبًا.
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