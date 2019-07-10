نوه محافظ بيروت القاضي زياد شبيب خلال افتتاح شارع أورغواي في وسط بيروت بحلته الجديدة، "بمبادرة المهندس حسن درغام الفعالة لافتتاح هذا الشارع"، وقال: "أدعم كل المبادرات المماثلة وسنقضي على كل المعوقات والعراقيل، طالما أن الهدف سام، وهو بث الحياة في بيروت". وتمنى "للبنان وبيروت الخير والحياة الدائمة".
من جهته، تحدث درغام فأشار إلى أن "هناك أشخاصا تليق بهم الخدمة العامة، ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب منهم، إذ لولاه لما نفذ هذا المشروع"، وقال: "إن القاضي شبيب هو ضمانة لبيروت ولهذا البلد".
ولفت إلى أنه "بدءا من الغد سيكون الشارع مفتوحا أمام كل اللبنانيين والعرب والأجانب"، وقال: "أشكر رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي كان الداعم الاساسي لافتتاح هذا الشارع اليوم، وأتمنى أن يكون قريبا بين الحضور. كما آمل أن يكون هذا الصيف واعدا في لبنان، الذي يحبه العرب والأجانب هكذا، وأن تكون بيروت مدينة نعيش ونلتقي فيها جميعا".
كانت هذه تفاصيل خبر شبيب خلال افتتاح شارع أورغواي: أدعم كل المبادرات المماثلة طالما أن هدفها بث الحياة في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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