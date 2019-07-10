حسن مراد: المقاومة في لبنان ستبقى سنداً للمقاومين الفلسطينيين

أكّد وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ أن "​لبنان​ يعاني من ​الفساد​ والهدر وشبّانه يعانون من ​البطالة​، ما يتسبب بإنجرافهم نحو الآفات الاجتماعية الخطيرة، ما يؤدي إلى تدميرهم على الصعيد النفسي والجسدي في ظل غياب خطة رسمية لإنقاذهم من آثار البطالة. ولفت مراد إلى أنه يُعَوّل على الحركة الكشفية لتوسيع دائرتها واستقطاب أكبر عدد ممكن من الشبان وتأهيلم وتدريبم، للمساهمة في تحصين الأجيال من الضياع وبالتالي حماية الوطن".

وأشار مراد خلال رعايته إطلاق جمعية كشافة الإمام المهدي البرنامج ​الصيفي​ 2019 للأكاديمية اللبنانية للمهارات والأكاديمية الكشفية، إلى أن "قدر مؤسس الكشاف أن يستنهض طاقات ​الشباب​ من كافة الأعمار برؤية ثاقبة ليثبتوا من خلالها قدرتهم على العطاء خلال كافة مراحل حياتهم".

وأشار مراد الى أنه "منذ سبعين عاماً وأمتنا في صراع مع العدو الصهيوني الذي سلب ​فلسطين​ وشتت أهلها ويحاول اليوم عبر ​صفقة القرن​ مصادرة هوية فلسطين ونزع القداسة عنها"، مشدّداً على أن "فلسطين ستبقى بأرضها ومقدساتها ومعالمها الدينية ومسنّيها المتمسكين بمفاتيح بيوتهم ومقاومتها البطلة التي تواجه العدو بصلابة،وكل المؤمنين بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، بمساندة ​المقاومة​ البطلة في لبنان التي ستبقى سنداً للمقاومين الفلسطينيين حتى تحريرها ومعها جيشنا البطل وشعبنا الصامد المقاوم".