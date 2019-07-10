أطلقت وزارة العمل حملة قمع المخالفين لشروط العمل من الجنسية السورية في محافظة بعلبك الهرمل، وقد انطلقت الجولة من بلدة دورس بأمرة رئيس دائرة العمل في المحافظة محمد منذر والمفتشة سمر نادر، وبمؤازرة القوى الأمنية وعناصر شرطة بلدية دورس.
وعُمل على إقفال محل خياطة ترك صاحبه المحل مفتوحًا قبل لحظات من وصول المفتشين، ومعمل خياطة آخر في دورس مخالف لشروط العمل يشغله سوريون مخالفين لشروط العمل والإقامة".
ولفت منذر إلى "أنّنا اتخذنا قرارًا بإقفال معمل الخياطة حتّى ترتيب الشروط المطلوبة"، مؤكّدًا "استمرار الحملة حتّى إنجاز المهمّة ضمن الإمكانيّات المتوافرة".
كانت هذه تفاصيل خبر إقفال محل ومعمل خياطة في دورس ضمن حملة وزارة العمل لقمع المخالفين ببعلك الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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