حمدان: مقتنعون بأن كل ما يحاك من مؤامرات أجنبية ضد الجزائر سيفشل

زار أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​، سفير ​الجزائر​ في ​لبنان​ أحمد بو زيان في مقر السفارة، مقدما له التهنئة بـ"الذكرى الـ65 لثورة أهل الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي"، مؤكدا أن "ثورة الجزائر وشلال الدم الجزائري العربي الذي سقط على أرض الجزائر من أجل تحريرها من الاستعمار الفرنسي، سيبقى المثل والمثال لكل أحرار أمتنا العربية من محيطها الى خليجها العربي ومنارة لكل أحرار العالم".

وشدد حمدان أن "أهل الجزائر هم القادرون على حماية الإرث الثوري الجزائري العربي، وبالتالي نحن مقتنعون بأن كل ما يحاك من مؤامرات أجنبية ضد الجزائر سيفشل كما فشل الذين حاولوا من قبل استعمارها والسيطرة على خيراتها".