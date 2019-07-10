زار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان، سفير الجزائر في لبنان أحمد بو زيان في مقر السفارة، مقدما له التهنئة بـ"الذكرى الـ65 لثورة أهل الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي"، مؤكدا أن "ثورة الجزائر وشلال الدم الجزائري العربي الذي سقط على أرض الجزائر من أجل تحريرها من الاستعمار الفرنسي، سيبقى المثل والمثال لكل أحرار أمتنا العربية من محيطها الى خليجها العربي ومنارة لكل أحرار العالم".
وشدد حمدان أن "أهل الجزائر هم القادرون على حماية الإرث الثوري الجزائري العربي، وبالتالي نحن مقتنعون بأن كل ما يحاك من مؤامرات أجنبية ضد الجزائر سيفشل كما فشل الذين حاولوا من قبل استعمارها والسيطرة على خيراتها".
كانت هذه تفاصيل خبر حمدان: مقتنعون بأن كل ما يحاك من مؤامرات أجنبية ضد الجزائر سيفشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.