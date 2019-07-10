وهبي قاطيشه: باسيل ينفذ اجندة خارجية تستهدف القوى الاستقلالية في لبنان

علق عضو تكتل "​الجمهورية​ القوي" النائب ​وهبي قاطيشه​ على العقوبات الاميركية ​الجديدة​ على "​حزب الله​" قائلا "لا أعلم تركيبة "حزب الله" وعما إذا كان هناك أي فصل بين الجناحين العسكري والسياسي وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​ قال أنه لا فصل بين هذين الجناحين بعدما قال الاوروبيون أنهم يريدون الفصل بين الجناحين في موضوع العقوبات على الحزب".

وفي حديث تلفزيوني، لفت قاطيشه إلى أن "الرئيس الاميركي دوناد ​ترامب​ رجل عملي وهو في صراع مع ​ايران​ وهذا الصراع يطال أذرع ايران في المنطقة وكلها مستهدفة من قبل ​أميركا​ وهذه الحرب المفتوحة مع ايران ستطال جميع المكونات التي تتعاطف معها إن كان في ​لبنان​ او ​سوريا​ أو ​فلسطين​ أو ​اليمن​ أو أينما كان وهذا ليس بالامر الجديد وفرض العقوبات على ايران سيتوسع إلى باقي الاذرع".

وأكد انه "لا يمكن لحزب "القوات اللبنانية" أن يأخذ أي قرار كالاميركيين تجاه "حزب الله" لأن علاقة ​الولايات المتحدة الاميركية​ مع الحزب علاقة خاصة ونحن ضد قضايا الحزب الاستراتيجية وعملياته في الخارج ولكن في الداخل نتفاعل مع بعضنا في بعض الامور نتفق ونختلف في غيرها".

وعن حادثة ​قبرشمون​، أشار قاطيشه إلى أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ يحاول تهدئة الامور ولكن الجهتين متمسكين بمطالبهما، إن كان الحزب "الديمقراطي اللبناني" الذي يريد أن يحول قضية قبرشمون في ​المجلس العدلي​ والحزب "التقدمي الاشتراكي" يريدها أن تسير في ​القضاء​"، معتبراً أن "رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ يدغدغ عواطف المسيحيين وينفذ اجندة خارجية تستهدف القوى الاستقلالية في لبنان".