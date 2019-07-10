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فريق من وزارة العمل يقفل مؤسسات يشغلها سوريون في طرابلس

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قام فريق من وزارة العمل برئاسة رئيس دائرة العمل في الشمال مرعب شديد وعضوية مفتشين من الوزارة ومفتشين من الضمان وبمواكبة من عناصر قوى الأمن الداخلي، قام بحملة دهم وتفتيش على المؤسسات في منطقة الملولة - التبانة في ​طرابلس​، التي يشغلها أصحاب عمل أجانب غير حائزين على اجازات عمل، واجراء وعمال أجانب يعملون في مؤسسات لبنانية غير حائزين على اجازة عمل، وعمال لبنانيين غير مصرح عنهم في الضمان الاجتماعي.

وأجرى الفريق ​محاضر ضبط​ ومخالفات عدة في حق المخالفين. كما قرر اقفال مؤسسات لأصحاب عمل سوريين غير حائزين على اجازة عمل ولم يستوفوا الشروط القانونية.

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