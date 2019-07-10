قام فريق من وزارة العمل برئاسة رئيس دائرة العمل في الشمال مرعب شديد وعضوية مفتشين من الوزارة ومفتشين من الضمان وبمواكبة من عناصر قوى الأمن الداخلي، قام بحملة دهم وتفتيش على المؤسسات في منطقة الملولة - التبانة في طرابلس، التي يشغلها أصحاب عمل أجانب غير حائزين على اجازات عمل، واجراء وعمال أجانب يعملون في مؤسسات لبنانية غير حائزين على اجازة عمل، وعمال لبنانيين غير مصرح عنهم في الضمان الاجتماعي.
وأجرى الفريق محاضر ضبط ومخالفات عدة في حق المخالفين. كما قرر اقفال مؤسسات لأصحاب عمل سوريين غير حائزين على اجازة عمل ولم يستوفوا الشروط القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق من وزارة العمل يقفل مؤسسات يشغلها سوريون في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.