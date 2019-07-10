ذبيان استغرب الشلل الحكومي: لموقف لبناني رسمي رافض للعقوبات الأميركية

دعا رئيس تيار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​، ​المجلس النيابي​ والحكومة إلى "إدانة ​العقوبات الأميركية​ الّتي استهدفت رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​ والنائب ​أمين شري​"، مركّزًا على أنّ "القرار الأميركي هو خرق اضح واعتداء على سيادة ​لبنان​، ما يستدعي موقفًا لبنانيًّا مندّدًا بالغطرسة الأميركية".

وفت في بيان، إلى أنّ "القرار الأميركي هو وسام شرف على صدور نواب ومسؤولي "​حزب الله​"، لأنّهم يمثّلون المقاومة الّتي أذلّت العدو الإسرائيلي"، مؤكّدًا أنّ "السيادة الوطنيّة يجب أن لا تكون موضع خلاف سياسي". وشدّد على "ضرورة الخروج بموقف لبناني رسمي رافض لهذه العقوبات الّتي لن تنال من عزم وإرادة المقاومة ونوابها وقادتها".

من جهة ثانية أعرب ذبيان عن استغرابه "الشلل الحاصل على الصعيد الحكومي، في وقت يغرق البلد بأزماته ويواجه استحقاقات اقتصاديّة وماليّة تحتّم عليه الانعقاد، لكن يبدو أنّ الخلاف السياسي بات يتحكّم بمصير البلاد"، مبيّنًا "ضرورة الفصل بين الإشكالات الأمنيّة والسياسيّة والقضائيّة وبين مصلحة لبنان، لأنّ الوضع لا يحتمل المزيد من التشنّج والخطاب السياسي العالي السقف، لا سيما بعد الّذي حصل في ​قبرشمون​ نتيجة للتوتر السياسي؛ وهو ما يتطلب العمل على سحب فتيل التفجير وحفظ ما تبقّى من قواسم مشتركة بين مختلف القوى السياسيّة رأفة بلبنان واللبنانيّين".