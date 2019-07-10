النشرة: تنظيم محاضر ضبط بحق عمال سوريين لا يحملون إجازات عمل بالنبطية

أفاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​ بأن "الفرق التابعة لمصلحة العمل في النبطية باشرت بجولات على المحلات التي يعمل فيها اشخاص سوريون بالتنسيق مع البلديات تنفيذا لمذكرة عن وزير العمل كميل ابو سليمان وذلك بمواكبة من ​قوى الامن الداخلي​ وشرطة البلدية"، مشيراً إلى أنه "كانت المحطة الاولى في بلدة الدوير، حيث نظمت الفرق المذكورة ​محاضر ضبط​ ب​العمال السوريين​ الذين لا يحملون اجازات عمل ويعملون في محلات بيع الخضار وطلبت الى مشغليهم انجاز اجازات عمل لهم بهدف مكافحة اليات العمالة الاجنبية غير الشرعية على الاراضي اللبنانية".

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