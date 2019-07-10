النشرة: مندوبو وزارة العمل أقفلوا فرنا في صيدا بسبب تشغيل عمال سوريين من دون تراخيص عمل

أفاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بان "مندوبي ​وزارة العمل​ بمؤازرة عناصر من ​قوى الامن الداخلي​ أقفلوا فرنا في ​مدينة صيدا​ قبالة الجبانة وذلك بسبب تشغيل عمال سوريين من دون تراخيص عمل".

يذكر أن مندوبو الوزارة يقومون بحملة بناء على توجيهات وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ في جميع المناطق اللبنانية.