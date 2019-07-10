النشرة: مندوبو وزارة العمل أقفلوا فرنا في صيدا بسبب تشغيل عمال سوريين من دون تراخيص عمل

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بان "مندوبي وزارة العمل بمؤازرة عناصر من قوى الامن الداخلي أقفلوا فرنا في مدينة صيدا قبالة الجبانة وذلك بسبب تشغيل عمال سوريين من دون تراخيص عمل".
يذكر أن مندوبو الوزارة يقومون بحملة بناء على توجيهات وزير العمل كميل أبو سليمان في جميع المناطق اللبنانية.
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