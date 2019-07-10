اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية: اذا لم يتم حل ازمة الكوستابرافا خلال 10 ايام سيتم ايقاف الكميات الاضافية من النفايات

اشار رئيس ​اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية​ ممد درغام الى "أننا نطلق صرخة امام كل المسؤولين، ولقد تحملت الضاحية مسؤولية الاهمال لكثير من الاحتياجات، ومما تحملته الضاحية منذ سنوات كثيرة ازمة ​النفايات​ التي غزت جونا وارضنا وبحرنا، وبعد 4 سنوات من فتح البحر لاسوأ تشويه لم نصل الى حل، وقد اصبحنا معبرا للنفايات من ​بيروت​ الى صيدا فيتحملها اهلنا".

واوضح درغام في ​مؤتمر​ صحافي لاتحاد بلديات الضاحية عند مدخل الكوستابرافا، ان كل الخطط المؤقتة للنفايات اصبحت دائمة، ولا خطط جادة ولا من يسأل، ولقد تم انشاء ​مطمر الكوستابرافا​ بتاريخ اذار من العام 2016 وقد امتلأ قبل موعده بسبب الكميات الكبيرة.

واشار الى اننا وضعنا مجموعة من المتابعات مع المعنيين للوصول الى الحلول المنشودة، واعلن بإسم اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية و​بلدية الشويفات​ اعطاء مهلة 10 ايام من اجل السعي لحل الامور قبل ايقاف ادخال الكميات الاضافية للمطمر.