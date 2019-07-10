بري: العقوبات الأميركية ضد نواب هي اعتداء على البرلمان وعلى كل لبنان

شدّد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في بيان حول فرض عقوبات على رئيس كتلة نيابية وعضو تكتل نيابي ومسؤول حزبي، على أنّه "اعتداء على ​المجلس النيابي​ وبالتأكيد على ​لبنان​ كلّ لبنان. لذا باسم المجلس النيابي اللبناني أتساءل: هل اصبحت الديمقراطيّة الأميركيّة تفترض وتفرض الاعتداءات على ديمقراطيّات العالم؟".

ولفتت إلى "أنّني أتوجّه إلى ​الاتحاد البرلماني الدولي​ لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرّف اللامعقول".