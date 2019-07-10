بري: العقوبات الأميركية ضد نواب هي اعتداء على البرلمان وعلى كل لبنان

شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان حول فرض عقوبات على رئيس كتلة نيابية وعضو تكتل نيابي ومسؤول حزبي، على أنّه "اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان كلّ لبنان. لذا باسم المجلس النيابي اللبناني أتساءل: هل اصبحت الديمقراطيّة الأميركيّة تفترض وتفرض الاعتداءات على ديمقراطيّات العالم؟".
ولفتت إلى "أنّني أتوجّه إلى الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرّف اللامعقول".
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