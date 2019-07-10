أعلنت "إتحادات ونقابات قطاع النقل البري"، أنّ "عطفًا على قرار الإتحاد، توجّه وفد من مالكي الشاحنات المبرّدة في لبنان برئاسة رئيس النقابة عمر العلي إلى الأردن، بناءً على طلب من سفيرة لبنان في عمّان تريسي شمعون، للتباحث مع السلطات الأردنية المعنيّة في شأن تسهيل مهمّة الشاحنات المبرّدة وغير المبرّدة الّتي تنقل السلع الزراعيّة والصناعيّة اللبنانيّة إلى دول الخليج والأردن".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "الوفد قام خلال زيارته بسلسلة لقاءات واجتماعات وزيارات إلى معبر جابر، لمشاركة كبار المسؤولين الأمنيّين والإداريين حيث تمّ التوصّل إلى حلول عمليّة بدأ تطبيقها فورًا"، مبيّنةً أنّ "بعد عودته إلى لبنان، أطلع الوفد رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس على النتائج الّتي توصّل إليها الوفد بمتابعة من شمعون، والّتي أدّت إلى تسهيل تنقّل شاحنات النقل البري المبرّدة وغير المبرّدة عبر معبر جابر".
وأوضحت أنّ "بعد التشاور مع الزملاء، قرّرت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، تعليق الإضراب الّذي دعت إلى تنفيذه يوم غد الخميس 11 تموز في منطقة المصنع، حتّى إشعار آخر".
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق إضراب إتحادات ونقابات النقل البري الذي كان مقررا غدا في المصنع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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