الطاقة الذرية الايرانية: قادرون على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20 بالمئة بسرعة كبيرة

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي "اننا قادرون على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20 في المئة بسرعة كبيرة".
وكان قد اعلن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي صباح الاحد أن إيران ستقلص التزاماتها بالاتفاق النووي، وسترفع نسبة تخصيب اليورانيوم عن المتفق عليه في الاتفاق النووي. وأوضح ان "مخزوننا من اليورانيوم المخصب سيتجاوز اعتبارا من اليوم نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي".
وشدد في مؤتمر صحفي على انه "مستمرون بالتزامتنا بالاتفاق لكن يجب ان يكون هناك في الجانب الأوروبي المقابل وفاء للعهود". وأى انه "هناك اوروبيون لم يلتزموا بقرارات واشنطن ومجلس حكام الطاقة الذرية يدركون اننا اعطينا فرصاً عديدة".
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