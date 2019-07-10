الطاقة الذرية الايرانية: قادرون على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20 بالمئة بسرعة كبيرة

أكد المتحدث باسم منظمة ​​الطاقة الذرية​​ الايرانية ​​بهروز كمالوندي​​ "اننا قادرون على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20 في المئة بسرعة كبيرة".

وكان قد اعلن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​ صباح الاحد أن ​إيران​ ستقلص التزاماتها ب​الاتفاق النووي​، وسترفع نسبة تخصيب اليورانيوم عن المتفق عليه في الاتفاق النووي. وأوضح ان "مخزوننا من اليورانيوم المخصب سيتجاوز اعتبارا من اليوم نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي".

وشدد في ​مؤتمر​ صحفي على انه "مستمرون بالتزامتنا بالاتفاق لكن يجب ان يكون هناك في الجانب الأوروبي المقابل وفاء للعهود". وأى انه "هناك اوروبيون لم يلتزموا بقرارات ​واشنطن​ ومجلس حكام الطاقة الذرية يدركون اننا اعطينا فرصاً عديدة".