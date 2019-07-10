ترمب يهنئ رئيس الوزراء اليوناني الجديد

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واشنطن: هنّأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اتصال هاتفي الثلاثاء رئيس الوزراء اليوناني الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد يومين على فوز حزبه المحافظ على حزب سلفه اليساري ألكسيس تسيبراس في الانتخابات التشريعية.

قال البيت الأبيض في بيان مقتضب إنّ ترمب اتّصل بميتسوتاكيس لـ"تهنئته". وأضاف البيان إنّ "الزعيمين أعربا عن رغبتهما المشتركة في العمل معًا ومواصلة التعاون القوي بين الولايات المتحدة واليونان".

حقّق حزب "الديموقراطيّة الجديدة" المحافظ فوزًا كبيرًا في الانتخابات التشريعيّة التي جرت الأحد على حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته أليكسيس تسيبراس.

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وأدّى ميتسوتاكيس الاثنين اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء متعهدًا تخفيف سياسة التقشّف المالي التي فرضتها الجهات الدائنة على بلاده. ووعدَ رئيس الوزراء اليوناني الجديد بـ"إنهاض" اليونان بعد مرحلة "مؤلمة" قاستها في عهد سلفه.

تتسلّم الحكومة اليونانية الجديدة اقتصادًا يسجّل تباطؤًا في النمو ودينًا عامًا يتجاوز 180% من إجمالي الناتج الداخلي، ومفاوضات صعبة مع الجهات الدائنة.

وفي نهاية 2017 استقبل ترمب في البيت الأبيض رئيس الوزراء اليوناني السابق ألكسيس تسيبراس في أواخر عام 2017، وأشاد بالعمل "الرائع" الذي قامت به بلاده للخروج من الصعوبات الاقتصادية والمالية التي كادت تودي بها إلى الإفلاس.

