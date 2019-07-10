محمد فايق: اتفاقية التجارة الحرة خطوة هامة تصب فى صالح تحقيق التنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال محمد فايق فى تصريحات له، إن في آليات الاتحاد الإفريقي ما يمكن الاستفاده منه وإعماله في تنفيذ التعاون والشراكة الإفريقية مما يساعد في تماسك دول إفريقيا وسط عالم لايعترف بالكيانات الصغيرة.
وأشار فايق إلي أن هناك بنية مؤسسية مصرية داخل إفريقيا يمكن استثمارها فى تنمية وتطوير التعاون الإقتصادى والتجارى والثقافى، مؤكدا أن هناك فرصة مواتية لدور مصري فعال وهام في القارة الإفريقية وأن التعاون ضروري ومهم خصوصاً فى مجال مكافحة التطرف والإرهاب الذى يعد تحدياً رئيسياً يواجه التنمية الإفريقية.
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