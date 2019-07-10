شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الإبقاء على المعلمين الأكفاء أصحاب العقود المؤقتة يهدف لتطوير التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عاطف عبد الجواد، أن وزارة التربية والتعليم تسعى لتطوير المنظومة والنهوض بالتعليم، وفيما يخص قرار الوزارة بشأن إلغاء التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين لم يثبتوا كفاءة فقط، واستمرار المعلمين الكفء مع منحهم اولوية فى مسابقة المعلمين الجديدة يصب فى إطار خطة التطوير.

وأشار عبد الجواد، فى بيان له اليوم، أن الإبقاء على المعلمين أصحاب العقود المؤقتة كان مطلب الكثير من النواب بشأن تحقيق الاستقرار فى المنظومة التعليمية والقضاء على أزمة عجز المعلمين فى العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير منهم اكتسب خبرة خلال عمله خلال الشهور السابقة التى عملوا خلالهم فى المدارس.

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وأكد عبد الجواد، أن المعلمين أصحاب العقود المؤقتة تم تدريبهم قبل استلام العمل، وبالتالى ليس من المنطقى الاستغناء عنهم بشكل تام، وان قرار الإبقاء على الأكفاء منهم بمثابة تجديد الامل للمعلمين المؤقتين، لسد العجز بالمديريات فى المواد المختلفة، بالإضافة إلى شرط الحصول على المؤهل التربوى، لضمان نجاح العملية التعليمية.