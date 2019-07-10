شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد يطالب بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية للقرى والنجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحملة توعية مبكرة للمواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء بعدما دخل القانون حيز التنفيذ بصدور اللائحة التنفيذية خلال الأيام الماضية.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى بيان له اليوم، أن القانون يهدف للقضاء على النمو العشوائى والتخفيف عن كاهل المواطنين، وحل مشاكل ظلت متراكمة لسنوات طويلة، مشددا على ضرورة الانتهاء من الحيز العمرانى الجديد والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن والكفور والنجوع والعزب وفقاً لآخر تصوير جوى أجرته القوات المسلحة.

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وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن القانون أجاز التصالح فى كافة المخالفات فيما عدا البناء خارج الأحوزة واستثنى من هذه الحالات الكتل السكنية المتاخمة للثروة العقارية القديمة وهذا يعنى ضرورة وضم الكتل العمرانية الملاصقة للكتل السكنية القديمة للحيز العمرانى، مطالبا وزارة التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من الأحوزة والمخططات سالفة الذكر فى القرى والنجوع والكفور ليعرف كل منهم موقفه، وهل حالته التي يرغب التصالح فيها شملها الحيز العمرانى الجديد وينطبق عليه التصالح أم لا.