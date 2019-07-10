شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يناقش اليوم مد حالة الطوارئ ويستكمل بحث قانون الإيجار لغير غرض سكنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش الجلسة العامة اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ في البلاد المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة يوم الخميس 25 يوليو 2019.



ويبحث المجلس تقرير اللجنة التشريعية عن قرارها بالموافقة على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه النائب بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الاسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراء ات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته الى مليونى جنيه على سبيل الرشوة، الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.

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ومن المتوقع أن يستعرض أيضا قانون الإيجار الأماكن لغير غرض سكني والذي تم ارجاءه في جلسة أمس بعد الخلافات التي شهدتها الجلسة حول من سبطبق عليه القانون هل يطبق على الأشخاص الاعتبارية كما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة أن على الأشخاص الاعتبارية والعادية كمل انتهت إليه لجنة الإسكان في تقريرها.