9.5 مليون جنيه لتطوير أكاديمية البحث العلمي بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن مدير فرع أكاديمية البحث العلمي بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور محسن عبد الوهاب، اليوم الأربعاء، موافقة الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، على اعتماد 9.5 مليون جنيه، لتطوير فرع الأكاديمية بالمحافظة.

وأكد محسن لمصراوي، أن مشروع التطوير يجرى تنفيذه تحت إشراف وقيادة، الدكتور مي عبدالمعز علام، المشرف على مراكز التنمية الإقليمية بالأكاديمية، ويشمل رفع كفاءة وتجديد مبنى الأكاديمية ودعمه بأجهزة حديثة، وتطوير استراحة كبار الزوار التابعة للأكاديمية بحي الزهور بمدينة الخارجة.

ولفت إلى أن أعمال التطوير تبدأ أغسطس المقبل، وتنتهي في مارس 2020، بالإضافة إلى استكمال الخطط والمشروعات العلمية والبحثية بفرع أكاديمية البحث العلمي بمدينة الخارجة.