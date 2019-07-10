رئيس جامعة بنها: الوحدات ذات الطابع الخاص هي المستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع أمناء الكليات على مستوى الجامعة، بحضور أمناء الجامعة المساعدين لشئون خدمة المجتمع والشئون المالية والإدارية.

وخلال اللقاء، أكد السعيد ضرورة الاستفادة من الصلاحيات والتفويضات التي منحتها إدارة الجامعة لعمداء الكليات والوحدات التابعة لها، واستقلالية اتخاذ القرار في إطار من الضوابط الحاكمة وتحمل المسئولية الواجبة، مشيرا إلى ضرورة التعاون الكامل بين الإدارة الأكاديمية والإدارية في الكليات، بما يحقق الالتزام والانضباط في العمل.

وأوضح السعيد، في بيان، الأربعاء، أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الجامعات، ما يتطلب سرعة التحرك والعمل لتحقيق الرؤية التي تنشدها جامعة بنها، والتي تتميز بوجود كليات في أماكن مختلفة ومتفرقة على مستوى المحافظة، وبالتالي تقديم خدمة مجتمعية لأكبر عدد من المستفدين.

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وأوضح السعيد، أن الوحدات ذات الطابع الخاص هي مستقبل الجامعة، باعتبارها أحد الروافد والأذرع الرئيسية لتنمية الموارد الذاتية، مشيرًا إلى أن الجامعة تدعم الوحدات من خلال مجموعة ضوابط تضعها لحمايتها دون المساس باستقلاليتها وحريتها في العمل، وذلك من خلال فكر ورؤية وخطة عمل مستقبلية واضحة لهذه الوحدات.

وطالب رئيس جامعة بنها القيادات الإدارية وأمناء الكليات بترسيخ ثقافة المؤسسة والعمل الجماعي، وإتقان قيم العمل الإيجابية، مشيرًا إلى أن جميع الوظائف يتم الإعلان عنها، ويتقدم لها كل من لديه القدرة على تحمل المسئولية واتخاذ القرار، والرغبة في العمل، ويتم اختيار الأصلح والأفضل والأكفأ.

كما أكد السعيد ضرورة التواصل المستمر مع إدارة الجامعة، للرد على أي استفسارات، والحفاظ على موارد الجامعة واستثمارها بشكل جيد.​