مات من الخوف.. عامل قليوب نجا من حادث قطار ومات بالصدمة العصبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من القطار المتجه من قليوب إلى القناطر، أمام قرية شركس مركز قليوب.

نقلت الجثة لمشرحة مستشفى قليوب، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بالدفن عقب مناظرة الطب الشرعي للجثة، وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث.

تلقى العقيد حسن محاريق، نائب مأمور قسم قليوب، بلاغا من عمليات النجدة بالعثور على جثة لأحد الأشخاص على شريط السكة الحديد، بناحية شركس دائرة القسم.

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أخطر اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، وانتقل العميد يحيى راضي، رئيس مباحث المديرية، وبالفحص تبين وجود جثة "محمد. ا" 42 سنة، عامل، ومقيم المراغة سوهاج على شريط السكة الحديد.

وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح قطعي بالحاجب الأيسر وكسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، ورد بتقريره أن الوفاة نتيجة صدمة عصبية، ونفى وجود شبهه جنائية في الوفاة.

بسؤال شقيق المتوفى "السيد. ا" 49 سنة، عامل، أكد أنه خلال استقلال شقيقه المتوفى القطار القادم من قليوب، في اتجاه القناطر لزيارة أحد أصدقائه، اختل توازنه وسقط من القطار ما أدى لإصابته التي أودت بحياته، ولم يشتبه في ذلك جنائياً.

حرر عن ذلك محضر رقم 2436 إداري قسم قليوب لسنة 2019م.