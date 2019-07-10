ضبط 95 قضية غش وتسريب امتحانات وابتزاز مادي عبر الإنترنت خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الحاسبات، وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع عن ضبط 95 قضية "ابتزاز مادي، نصب على المواطنين.

وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع عن ضبط 95، "قضية سب وقذف وتشهير – الابتزاز والتهديد – الملكية الفكرية – نصب إلكتروني – الاختراق – سرقة الحسابات – انتحال صفة" بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة "الإنترنت"، وضبط عدد (5) قضايا في مجال الغش أثناء الامتحانات والترويج للأدوات المستخدمة في عمليات الغش "سماعات" بإجمالي 12 صفحة على شبكة الإنترنت.

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.