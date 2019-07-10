ننشر مواعيد وأماكن اللقاءات التعريفية لمعهد العلوم الإسلامية بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تبدأ المناطق الأزهرية، تلقي أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بنسبة 75%، للالتحاق بمعهد العلوم الإسلامية بالقاهرة الجديدة، الاثنين المقبل، ولمدة شهر.

وتعقد المناطق الأزهرية، لقاءات للطلاب؛ للتعريف بالدراسة بمعهد العلوم الإسلامية، وأبرز الأنشطة التي يمارسها الطلاب الدراسون.

وأُنشيء معهد العلوم الإسلامية بالقاهرة الجديدة، بقرار من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عام 2017، بهدف تخريج جيل أزهري على مستوى عالٍ من الكفاءة والجاهزية، ومؤهل للالتحاق بالكليات الشرعية، قادر على حمل رسالة الأزهر الشريف ومنهجه الوسطى للعالم كله.

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ومعهد العلوم الإسلامية، مزود بأحدث الوسائل التعليمية وبمناهج تربوية متطورة، وتم انتقاء هيئة تدريس متميزة، فضلا عن تجهيز المعهد بسكن داخلي وإعاشة كاملة للطلاب، بما يسهم في تكوينهم تعليميا وأخلاقيا وجسديا.

وأقيم المعهد، الذي يستوعب أكثر من ألف طالب، على مساحة 18 ألف متر مربع، ويضم ملاعب متنوعة، وعيادة صحية وأخرى نفسية، و42 قاعة دراسية، مجهزة بأحدث الوسائط التعليمية، إضافة إلى مكتبة ومعامل علمية متطورة.

وينشر الخليج 365 مواعيد اللقاء التعريفية بمعهد العلوم الإسلامية، والتي تعقد بالمناطق الأزهرية، وهي كالتالي: