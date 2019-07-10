شهيد لقمة العيش.. مصرع عامل في انهيار شونة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، في انهيار سقف شونة "مكابس القطن" بمنطقة كوم الشقافة بحي غرب الإسكندرية، خلال القيام بأعمال هدم الشونة بالكامل.

تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغا بانهيار جدران وسقف العقار رقم 51 شارع الأشوان متفرع من أبوبكر الصديق، كوم الشقافة، ووجود متوفى.

انتقل مأمور وضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن العقار عبارة عن شونة مكابس للقطن مملوكة لبنكي مصر والأهلي، ومكونة من 3 طوابق.

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وكشفت المعاينة أنه أثناء القيام بأعمال هدم الشونة، انهار السقف والسلم و"كمر الحديد"، ما أدى لمصرع "أحمد عبد العزيز" 48 سنة، أحد القائمين بأعمال الهدم.

من جانبه، قال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن أعمال الهدم تتم بناء على التراخيص الصادرة من المركز الذكي رقم "م. ذ- 19-42- 9200 لسنة 2019 رخصة هدم".

وأكد رئيس حي غرب أن أعمال الهدم تحت مسئولية المالك والمقاول والمشرف على الأعمال، لافتا إلى أنه جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

حرر محضر رقم 3376 لسنة 2019 إداري مينا البصل، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.